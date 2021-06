La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 80

Ce Jeudi 03 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Lucie prend du temps pour s’occuper de Julie qui ne va pas bien du tout. Elle annonce ensuite aux Coeurs Brisés les coachés de la semaine. Et c’est Chani qui va partir immédiatement en coaching. Lucie creuse dans le passé de Chani pour comprendre son comportement en amour. Yann Piette annonce à Léana et Abou qu’ils vont partir pour une escapade en amoureux. De retour à la villa, les Coeurs Brisés organisent une soirée Coachella ! Maissane va profiter de la soirée pour se rapprocher de son prétendant Benoît. Pendant que les Coeurs Brisés profitent de la soirée, Abou et Léana profitent de leur escapade en amoureux.