La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 83

Ce Mardi 08 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Julie est de retour ! Elle explique aux Coeurs Brisés qu’elle va se concentrer sur elle et qu’elle ne peut pas se mettre en couple pour l’instant. Cette situation est compliquée pour Thibaut qui commençait à avoir des sentiments pour elle. Jonathan a rendez-vous avec Lucie pour un nouveau coaching. Sarah et Ahmed vont quitter la villa mais, avant de partir, ils organisent une soirée en boîte de nuit avec les Cœurs Brisés ! Antonin et Chani en profitent pour inviter leurs prétendants à la soirée. Pendant ce temps, Jonathan arrive au patio. Il y retrouve sa petite sœur ! Elle lui annonce qu’elle va intégrer la villa pour faire un coaching express avec Lucie.