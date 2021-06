La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 87

Ce Lundi 14 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Maissane est toujours très remontée contre Benoît. Pour détendre l’atmosphère, Eddy propose une soirée imitation. Les Cœurs Brisés vont totalement se prendre au jeu et vont même imiter Yann et Lucie. Le lendemain, Maissane va se venger de Benoît en annonçant qu’elle ira en soirée tentations sans lui. Pierre s’empresse de répéter le tout à Maissane. Ce comportement ne plaît pas du tout à Abou et il n’hésite pas à le lui faire savoir. Lucie vient interrompre les Cœurs Brisés pour annoncer les derniers coachés. Elle va immédiatement prendre Eddy en coaching.