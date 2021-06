La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 88

Ce Mardi 15 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les Cœurs Brisés arrivent sur la plage. Eddy et Antonin retrouvent leurs prétendants respectifs. Ils vont pouvoir se rapprocher encore un peu plus. Cependant, Eddy n’as pas du tout d’attirance pour Zakaria et pense qu’il va devoir lui annoncer qu’il n’a pas le coup de foudre. De leur côté, Thibaut et Julie continuent de se retrouver. Mais le jeune homme est perdu depuis que Julie lui a dit qu’elle ne voulait pas se mettre en couple. Il a un blocage... Pendant ce temps, Jonathan et Eddy partent en exercice avec Yann Piette. Ils vont tous les deux avoir un date séparément et seront observés le coach en séduction. Eddy va faire face à un prétendant qu’il a déjà rencontré mais dont il ne se souvient plus du tout...