La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 89

Dans votre nouveau docu-série “Championnes : Familles de Footballeurs" : Elodie et Rio Mavuba ont reçu les lots qu’ils vont faire gagner pour la tombola virtuelle de l'association. Joueurs de foot et artistes ont participé à cet évènement. Joana Mendes a été contactée par une agence de mannequinat à Lisbonne. Après sa grande annonce, elle part se préparer pour son rendez-vous en tant que personal shopper. Elle a hâte de reprendre sa carrière et de l’annoncer à Pedro. Sarah Dossevi a aujourd’hui un rendez-vous pour avancer sur son application. Elle est très fière de son travail et a hâte de le présenter aux femmes de footballeurs. Tiziri Digne profite de la plage et du beau temps avec sa famille. Isaho ne tient plus en place et a hâte de jouer dans le sable.