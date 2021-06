La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 90

Ce Jeudi 17 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Abou arrive à la soirée des tentations. Il débarque avec la ferme intention de quitter la villa aux bras de Léana. Cette dernière est touchée par sa démarche et accepte volontiers de partir avec lui. De son côté, Pierre est perturbé par sa prétendante et oublie petit à petit Lola… Eddy lui aussi est courtisé par ses deux prétendants. Le lendemain, Pierre décide de s’excuser auprès de Lola mais le jeune homme ne fait pas bien les choses et la critique dans son dos. Lola ne peut plus supporter son comportement et compte bien lui dire ses quatre vérités. Yann a organisé une sortie aventure pour Cœurs Brisés. Antonin a une confession à faire aux Cœurs Brisés. Il a un tatouage de son ex. Il a peur de briser sa relation naissante avec Barbara...