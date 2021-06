La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 92

Ce Lundi 21 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Le Coaching pour les couples de la villa continue avec Yann Piette. Ce coaching va faire ouvrir les yeux des Coeurs Brisés sur certaines relations de la villa. Notamment entre Maissane et Benoît… La jeune femme se rend compte qu’elle n’a pas de connexion avec Benoît. Ils décident de mettre un terme à leur rapprochement et annoncent aux Cœurs Brisés le départ de Benoît. De son côté, Laëtitia a rendez-vous pour son premier coaching avec Lucie. Elle va devoir raconter son histoire. Ce qui devait arriver arriva, les prétendantes de Pierre, Jonathan et Eddy vont intégrer la villa. La villa va être retournée par ses nouvelles arrivées !