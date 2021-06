La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 94

Ce Mercredi 23 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : La fin de l’aventure de approche et Antonin décide d’organiser une sortie avec Barbara. Il décide de convier Jonathan et Sarra pour qu’ils continuent de se rapprocher. Cette situation ne plaît pas du tout à Laëtitia, pour elle, Sarra n’est pas sincère avec Jonathan. Elle espère juste que son frère sera heureux avec elle. Pour finir l’aventure, Lucie convoque tous les Cœurs Brisés pour un coaching final. Ils savent que le coaching va être fort en émotion et ne savent pas ce que Lucie a préparé. Pour ce dernier coaching, Lucie va plus que jamais faire sortir les émotions des Cœurs Brisés.