La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 95

Ce Jeudi 24 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Sarra se doute que Jonathan a des choses à lui dire… Il est distant avec elle et lui annonce qu’il ne pense pas qu’il pourra construire une histoire avec elle. La jeune femme est très touchée car elle était dans une démarche sincère. Pour détendre l’atmosphère, les Cœurs Brisés organisent une soirée karaoké. Ils se préparent pour chanter leurs meilleures chansons. Avant de commencer la soirée, les Cœurs Brisés ouvrent les messages des anciens candidats de l’aventure. Sarah, Ahmed, Eva, Vivian, Tristan, Inès, Dylan, Mélanie, Romain et Mélanight et Léana passent un message de soutien aux Cœurs Brisés.