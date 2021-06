La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 96

Ce Vendredi 25 Juin 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les Cœurs Brisés sont nostalgiques de leur aventure dans la villa des Cœurs Brisés. Pour remercier Yann Piette et Lucie, ils décident de leur faire un cadeau pour marquer le coup. L’heure de se dire “au revoir'' arrive pour Lucie, Yann Piette et les Cœurs Brisés. Chacun d’entre eux va faire un bilan sur leur aventure et sur leurs coachings. Aujourd’hui, se clôture la villa des Cœurs Brisés saison 06. Ce fût une aventure forte en émotions et les Cœurs Brisés en sortent plus grandis que jamais.