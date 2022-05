La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 38

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Le lendemain matin, l’ambiance dans la villa est beaucoup plus joyeuse. Le feu de la vérité a apaisé les tensions dans la villa. Allan se confie aux garçons de la villa. Le jeune homme est très déstabilisé par Belle. Il est temps pour Flo et Nico d’avoir une discussion entre hommes. Ils enterrent enfin la hache de guerre et décident d’avoir une discussion avec leur meilleur ami Benji. De son côté, Carla et Belle ont aussi une discussion ensemble pour apaiser les tensions. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 38.