La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 41

Noémie et Caroline intègrent l’aventure en tant que nouvelles Cœurs Brisés. Dès que Nico aperçoit Caroline, il est très motivé pour lui faire visiter la villa. Le jeune homme a un petit crush pour la jeune femme. Lucie vient tout de suite pour accueillir les nouvelles Cœurs Brisées. Elle prend le temps de faire une petite table ronde avec Noémie et Caroline. Très vite, Lucie comprend la problématique des nouvelles Cœurs Brisées. Il est temps pour Lucie d’annoncer les prochains coachés. Belle et Noémie seront les prochaines à partir en coaching et pour Belle c’est maintenant. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 41.