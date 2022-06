La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 49

Le feu de la vérité débute dans une ambiance très froide. Les filles sont très tendues tandis que les garçons sont très détendus. La cérémonie commence sous tension avec toutes les vérités qui éclatent… Bilan de la soirée : tous les couples de la villa sont brisés et les filles sont très remontées contre les garçons. Allan a trompé Belle, Giovanni et Cassandra se sont quittés et Flo à dépasser les limites avec Charlotte. Les garçons vont-ils réussir à se faire pardonner ? La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 49.