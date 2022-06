La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 51

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Le début de soirée au Beach Club bat son plein avec l'arrivée fracassante de Sophia, la célibataire qu'Allan a embrassé lors de la semaine de la tentation, et l'accueil qui lui est réservé par Belle. Giovanni et Cassandra profitent de cet événement pour s'isoler et parler, après un feu de la vérité très tendu entre eux. Carla débarque sur la plage, ce qui déstabilise complètement Joezi. Va-t-il avoir le courage de lui dire toute la vérité de la semaine de la tentation ? Comment va-t-elle réagir ? Enfin, Lucie arrive par surprise dans la Villa pour parler à Cassandra... La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 51.