La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 52

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Suite à sa longue discussion avec Lucie, Cassandra prend une grande décision, qu'elle souhaite annoncer seule à tout le monde. Suite à cet événement, un nouveau couple arrive dans l'aventure ! Antho et Romane, qui se sont rencontrés dans 10 couples parfaits, débarquent dans la villa ! Cela enchante Charlotte, mais déplaît fortement à Giovanni, qui n'avait pas besoin de ça... Et pour la soirée, une astrologue vient rencontrer les cœurs brisés et les séducteurs, pour les faire connaître encore plus profondément entre eux, et l'astrologie sera le thème de la semaine... La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 52.