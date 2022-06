La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 53

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Premier réveil sans Cassandra dans la maison, et Giovanni souhaite repartir sur de nouvelles bases ! Ce matin, c'est l'anniversaire de Caroline et pour l'occasion, Nico sort le (très) grand jeu dès le petit-déjeuner ! Lucie arrive dans la maison pour accueillir Antho et Romane, mais c'est de Noémie qu'elle va s'occuper aujourd'hui pour qu'elle ait plus confiance en elle ! Antho et Romane ont déjà eu quelques différends avec Giovanni dans de précédentes aventures, ils souhaitent donc avoir une discussion avec lui pour percer l'abcès. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 53