La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 54

Avec l'aide de Giovanni, Allan a pris la décision d'appeler Sophia pour lui parler de son envie de retourner avec Belle. C'est au tour de Joezi de faire son analyse astrale avec Cindy ! Et l'astrologue a une surprise pour lui, elle a trouvé une célibataire qui serait compatible avec lui ! Flo a contacté la Love Team pour essayer d'avancer avec Charlotte. Ils ont donc rendez-vous avec Benoît et Jesta. Nico et Allan viennent prendre des nouvelles de Noémie après son coaching avec Lucie, et lui proposent de pimenter un peu la soirée à venir ! La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 54