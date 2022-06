La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 55

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Une soirée sous le signe de l'astrologie est organisée dans la villa ! Pour l'occasion, les Cœurs Brisés ont invité Yassine pour Noémie et Jade pour Joezi ! Alors que la fête bat son plein, Charlotte et Flo continuent de faire semblant d'être toujours fâchés, jusqu'à ce que Giovanni remarque quelque chose... Le lendemain, Antho et Romane ont leur premier rendez-vous tant attendu avec Lucie. La mission reconquête de Flo pour Charlotte continue, même si la Love Team leur a permis de se retrouver. Et c'est aussi l'anniversaire de Giovanni ! Enfin, Noémie et Carla ont décidé de sortir la valise de la vérité... La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 55.