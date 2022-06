La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 56

La vérité éclate et Noémie et Carla montrent que Belle et Allan se sont rapprochés cette nuit en secret. Pendant ce temps, autour d’une discussion, Nico et Caroline se rendent compte qu’ils ne sont pas faits pour être ensemble. Antho et Romane rentrent enfin dans la villa pour débriefer leur coaching. Lucie leur à fait beaucoup de bien à eux et à leur couple. Il est temps pour Nico de rencontrer une nouvelle célibataire potentiellement compatible avec lui. Dès leur rencontre, le feeling passe très bien et il a hâte de revoir Era. La jeune femme le rejoint dans la villa accompagné de 3 nouveaux séducteurs ! La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 56.