La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 57

Dès l'arrivée d’Alex, une grande révélation sur Allan éclate… En effet, le jeune garçon n’a pas été très sincère avec Belle. Allan cache à Belle sa relation non terminée avec Maïssane ! Maintenant que la villa est de nouveau remplie, les filles partent faire un point entre elles tout comme les garçons. Comment les relations vont-elles évoluer dans les jours qui viennent ? Une chose est sûre, Laura a tapé dans l'œil de Giovanni. Ils rentrent tous les deux dans un jeu de séduction. De leur côté, Joezi et Jade vivent un parfait début de relation et officialisent leur couple ! La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 57.