La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 58

Les célibataires découvrent une nouvelle fille ! Paula une jeune femme avec un bel accent espagnol. Pendant ce temps, Romane et Charlotte décident de donner des cours de ch’ti à tout le monde. Il est temps pour Lucie d’annoncer les nouveaux coachings de la semaine ! Carla et Nico seront les prochains coachés et pour Carla c’est maintenant ! Antho était venu ici dans un but précis : faire une surprise à Romane. Il demande à Romane de la rejoindre et compte bien lui en mettre plein les yeux ! La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 58.