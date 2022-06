La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 60

Belle fait enfin éclater la vérité sur Caroline ! La jeune femme a parlé en secret de Giovanni à Cassandra. Toute la villa est choquée et ne comprend pas pourquoi elle a fait ça… Antho et Romane rentrent enfin de leur soirée en amoureux. Antho raconte à la villa comment il a demandé la main de Romane ! Il est temps pour eux d’aller préparer leur mariage. La Love Team annonce une nouvelle soirée des tentations qui sera réservée aux célibataires. Flo, Charlotte, Belle et Allan vont donc rester dans la villa pendant que les autres partent en soirée. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 60.