La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 61

La soirée rencontres entre célibataires touche à sa fin, Alex se demande à quoi joue Viktoriya, une soi-disant prétendante venue pour lui, mais qui a aussi l'air d'apprécier Giovanni… Alors que du côté de Nico et Noémie, la soirée a été rayonnante grâce à la rencontre d'Ariane et Vassily ! Après les prises de tête de la veille, Caroline souhaite discuter avec tous les Coeurs Brisés, afin de leur annoncer une grande décision. Sortie canoë prévue pour Joezi, Laura et Noëmie, avec chacun la personne de son choix ! Si c'est évident sur les choix de Joezi et Noëmie, qui Laura va-t-elle choisir ? Enfin, une nouvelle prétendante va aussi à l'activité aquatique, et propose à Alex de l'y rejoindre… La Villa des Coeurs Brisés, saison 07 épisode 61.