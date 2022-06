La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 64

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Un nouveau duo arrive dans la Villa, et celui-ci n'est pas commun... Cécile et Anissa sont mère et fille ! Et visiblement, Anissa connaît déjà bien Allan, car elle aurait eu une aventure avec lui... ce qui commence à agacer Belle ! Lucie souhaite tout d'abord rencontrer Charlotte avant de vraiment la coacher, discuter avec elle, comprendre sa situation et sa problématique. Franck a eu un coup de cœur pour Paola, qu'il a rencontré à une soirée rencontres entre célibataires, et la fait venir à la Villa pour avancer dans leur histoire. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 64.