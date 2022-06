La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 65

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Lucie arrive dans la Villa et ce soir, c'est la cérémonie des bracelets ! Et il y a très certainement des Coeurs Brisés qui ont déjà réglé leurs problématiques... et vont peut-être devoir quitter l'aventure ! Ce qui va amener des scènes très fortes en émotion. Le lendemain, Cécile, Anissa et Alex reçoivent un message de la Love Team et partent pour rencontrer de nouveaux célibataires ! Mais les dates sont plus compliqués que prévus l'une à côté de l'autre pour la mère et la fille... Après la vidéo du feu de la vérité, Allan a pris la décision d'appeler Maissane, et Belle souhaite être avec lui pendant le coup de fil ! La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 65.