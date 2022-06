La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 66

En savoir plus sur Lucie Mariotti

La "valise de la verdad" est de retour avec Noémie ! Et cette fois-ci, c'est pour Charlotte et Alex que la vérité doit enfin éclater... Mais ça ne va pas tourner comme on l'imaginait ! Lucie débarque dans la Villa, car c'est l'heure du coaching de Cécile. La mère d'Anissa pense que ce coaching se fera sans sa fille, mais finalement, peut-être pas tant que ça, car leurs problèmes sont indissociables. Nico et Noémie souhaitent revoir Ariane et Vassily à la Villa, pour avancer dans leurs histoires respectives. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 66.