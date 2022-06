La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 67

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Ce soir, c'est soirée sur le thème du sexe pour les Cœurs Brisés ! Et Cécile et Anissa, mère et fille, ne sont pas très à l'aise à l'idée d'aborder ce sujet, mais invitent quand même les célibataires qu'elles ont rencontré la veille à participer ! Pendant la soirée qui suit, Ariane et Nico se mettent un peu à l'écart des autres pour se rapprocher. Alors que de leur côté, les choses ne s'arrangent pas malgré une discussion entre Alex et Charlotte. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 67.