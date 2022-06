La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 69

Après-midi sous le signe de la fête, direction le Beach Club pour les Cœurs Brisés aujourd'hui ! Allan partage un petit instant à deux avec Belle, et lui déclare tout l'amour qu'il lui porte aujourd'hui. Mais ils vont recevoir un message de Lucie des plus intrigants... Anissa en profite pour inviter Bryan, le célibataire qu'elle a rencontré auparavant. Un moment agréable pour la jeune fille, mais qui peut paraître étrange aux yeux de sa mère Cécile, qui évoque le sujet avec Laura et Ariane. Surtout que son prétendant, Guillaume, lui plaît énormément ! L'ambiance est aux bisous pour les Cœurs Brisés, car Noémie et Vassily semblent enfin se rapprocher... La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 69.