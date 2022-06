La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 70

Alors que tout semblait aller pour le mieux, Belle et Allan ont reçu un message de Lucie leur disant qu'ils ont rendez-vous au patio, ce qui n'est pas toujours une bonne nouvelle ! C'est la dernière soirée dans la villa, et pour l'occasion le thème "White & Gold" illuminera les Cœurs Brisés ! La Love Team est même de la partie, et souhaite même parler à quelques personnes afin de régler quelques dernières problématiques ! Lors d'une dernière fête, les langues se délient et tout le monde se récapitule un peu l'aventure dans cette saison... La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 70.