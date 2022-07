La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 71

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Après plusieurs semaines d'amour, d'amitié, de cris mais surtout de coachings couronnés de succès, Cœurs brisés et séducteurs s'apprêtent à fermer les portes de la villa. La nostalgie a donc envahi l'esprit de tous ! Pour ce dernier jour, Allan compte bien marquer le coup, et surprendre Belle dès le petit déjeuner avec un jeu de piste... Lucie arrive dans la villa pour un dernier coaching de groupe, la fameuse pelote de laine, le dernier fil rouge, qui montrera tout ce qui s'est lié, ce qui s'est tissé entre toutes et tous au fil de l'aventure. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 71.