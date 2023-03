La Villa 8 - Les premières images inédites !

La Villa est de retour pour une 8ème saison. Et pour la toute première fois, ce sont 14 cœurs brisés anonymes, venus des 4 coins de la France, qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie. Ils sont étudiants, éducatrice spécialisée, vendeuse, mannequin, créateur de contenus, ou encore coach sportif et tous, ont les mêmes objectifs se reconstruire, et surtout trouver l'amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux ... Pour les aider, ils pourront compter sur les conseils de la légendaire love coach Lucie Mariotti. Grâce à son écoute et sa bienveillance, elle a réparé le cœur de dizaines de candidats et de nombreuses histoires d’amour ont vu le jour. La Villa revient dès le 3 avril sur TFX.