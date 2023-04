La Villa - Saison 08 Episode 16

Afin de célébrer l’arrivée de Samy dans l’aventure, les cœurs brisés partent pour une après-midi sur un catamaran. Si elle est toujours en froid avec Lucas, Laura ne peut pas cacher son attirance pour le cœur brisé. Depuis la soirée tentation, Rami ne pense qu’à sa prétendante Erine et décide de lui envoyer un message. De son côté, Raya est perdue, son attirance et sa complicité avec Yanis sèment le doute dans ses choix. Pour Arthur et Rosanna, il est temps d’avoir une discussion : depuis le feu de la vérité, le cœur brisé est distant et la jeune femme a besoin d’explications. L’aventure de Jane est sur le point de changer avec la venue de Samy, les deux cœurs brisés ne cachent pas leur attirance mutuelle. La Villa, Saison 08 Episode 16.