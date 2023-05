La Villa - Saison 08 Episode 28

Loin de la Villa, Lucas et Laura ont franchi un cap dans leur relation et se sont éch angés leur premier bisou. Une nouvelle qu’ils ont hâte de partager avec les autres cœurs brisés. De son côté, Jane a décidé de mettre les choses à plat avec Solene pour repartir sur de bonnes bases. Entre Kitti et Jade, la tension est toujours présente, alors les cœurs brisés décident de mettre les choses au clair. Pour Amandine, les choses se compliquent : malgré son rapprochement avec Flo, son prétendant, son attache à Freeman rend son choix compliqué, elle décide de son confier à ses amies. La Villa, Saison 08 Episode 28.