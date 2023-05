En savoir plus sur Lucie Mariotti

Aujourd’hui Lucie a convié Jade pour un nouveau coaching et a demandé à Solène, Rami, Freeman et Geronimo de l’aider. L’occasion pour la cœur brisé de rencontrer réellement les personnes qui l’entourent. De retour à la villa, Amandine propose à ses camarades de passer la soirée à l’extérieur, Geronimo, Jade, Amandine et Solène décident alors d’inviter leurs prétendants. Mais à peine arrivés à la soirée Freeman décide d’avoir une conversation avec Amandine et lui avouer ce qu’il a sur le cœur. La Villa, Saison 08 Episode 29.