La Villa - Saison 08 Episode 30

La soirée au beach club continue pour les cœurs brisés et les rapprochements s’enchaînent. Après Laura et Lucas puis Arthur et Rosanna, c’est au tour de Samy et Jane de franchir des étapes dans leur relation. Pour Solène, les choses restent floues, après s’être rapproché de Samy, puis de Freeman, la cœur brisé a décidé de convier son prétendant Youri à la soirée, mais finalement c’est avec Rami que la jeune femme a choisi de passer du temps. Un comportement volatile qui énerve beaucoup les autres cœurs brisés. De son côté, Jade se rapproche de son prétendant Patrick et décide de lui offrir un premier baisé sur la plage. La Villa, Saison 08 Episode 30.