La Villa - Saison 08 Episode 33

Le week-end tentation continue pour nos cœurs brisés. Après avoir fait connaissance avec les prétendants et les prétendantes, les filles comme les garçons se préparent dans leurs villas respectives pour la première soirée. Malgré un premier rapprochement entre Cauvin et Rosanna, la cœur brisé décidé d’aider le prétendant à se rapprocher de Solene. Pour pimenter la soirée, les filles se lancent dans une battle de danse, et un rapprochement de fait très rapidement ressentir entre Kitti et Nicolas. Dans la villa des garçons, la tentation est forte entre Geronimo et son ex petit ami Pharrel. La Villa, Saison 08 Episode 33.