La Villa - Saison 08 Episode 35

Les cœurs brisés profitent de leur deuxième journée en week-end tentation. Si Kitti, Géronimo, Rami ou encore Arthur se rapprochent de leurs prétendants et prétendantes, de son côté Solène ne cesse de penser à son premier prétendant Youri. Malheureusement, la cœur brisé va fortement être déçu en découvrant le message du jeune homme. Pour Rosanna, le message de Lucas a été un déclic. Désormais, elle ne perd pas plus de temps et se rapproche de Julien. Alors que Rami était d’humeur séductrice, il s’est brûlé les ailes en faisant les mêmes promesses à Lisa et Lola, le cœur brisé va devoir faire un choix. La Villa, Saison 08 Episode 35.