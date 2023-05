La Villa - Saison 08 Episode 39

Ce soir, les cœurs brisés sont à la Villa pour une soirée « mauvais goûts ». L’occasion pour Amandine de faire intégrer la villa à son prétendant Flo, mais cette première soirée ne se passe pas réellement comme elle l’avait imaginé. Rami aussi a proposé à Lola, qu’il a rencontré au week-end tentation, de dépasser la soirée avec eux, le moment idéal pour faire plus ample connaissance avec elle. Malgré la déclaration d’Arthur plus tôt dans la journée, Rosanna décide de mettre un terme à leur relation. Mais le cœur brisé n’est pas prêt à laisser filer sa belle. Pour Jane, les doutes planent... Pendant la soirée, Samy et Solène sont restés très proches et elle ne sait plus sur quel pied danser. De son côté, Freeman est le prochain coaché par Lucie, un moment qu’il attendait avec impatience. La Villa, Saison 08 Episode 39.