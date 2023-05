En savoir plus sur Lucie Mariotti

Si Amandine pensait pouvoir avancer dans sa relation en invitant Flo à intégrer la Villa, rien ne s’est déroulé comme elle l’avait imaginé. Malgré le feeling du départ, la cœur brisé décide de penser à elle en priorité et demande à son prétendant de quitter la villa. À quelques kilomètres de la Villa, Géronimo a rendez-vous avec son ex-petit ami Pharell et il a proposé à Laura et Lucas de l’accompagner. De son côté, Kitti de se rapprocher de Youri et envisage même de lui faire intégrer la Villa. Ce soir, tous les cœurs brisés sont sous tensions, Lucie leur a annoncé la deuxième cérémonie des bracelets de l’aventure. Des bracelets noirs, vont-ils une nouvelle fois être distribué ? La Villa, Saison 08 Episode 41.