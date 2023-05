En savoir plus sur Lucie Mariotti

Alors que la soirée de la veille a été riche en émotion, la journée commence bien pour Arthur, Lucie lui a annoncé qu’il était le prochain coaché. Malgré le stress, le cœur brisé va devoir vaincre ses peurs et ses doutes en s’exprimant pour trouver le fond de sa problématique. À peine ont-ils franchis les portes de la Villa, Anoushka et Lenny ont déjà un coup de cœur mutuel, mais la nouvelle arrivante ne cache pas non plus son attirance pour Solène. Pour les accueillir en beauté, les autres cœurs brisés leur proposent de sortir tous ensemble en boite de nuit. Kitti et Géronimo profitent de l’occasion pour inviter leurs prétendants. La Villa, Saison 08 Episode 43.