En savoir plus sur Lucie Mariotti

Après avoir surpris une discussion entre Solène et Lenny, Anoushka a besoin de savoir ce qu’il s’est dit et demande à sa camarade quelques explications. À quelques kilomètres de là, Lucas est parti rejoindre Laura pendant son coaching avec Lucie, l’occasion pour la jeune femme de s’ouvrir et d’exprimer réellement ce qu’elle ressent. De son côté, Jane pose un ultimatum à Samy : s’il veut vraiment être avec elle, il doit faire une croix sur les prétendantes. Pour Kitti, tout va pour le mieux, Youri, son prétendant l’invite au restaurant pour un dîner en tête à tête. Ce soir, Lucie est a la Villa pour une soirée “sexualité”, l’occasion pour les cœurs brisés de s’exprimer sur un des piliers d’un couple. La Villa, Saison 08 Episode 46.