La Villa - Saison 08 Episode 50

À la villa, Vitale a décidé d'inviter Fiona pour faire plus ample connaissance, malgré leurs divergences d'opinions sur l'amour, le feeling passe bien entre les deux. Entre Rosanna et Arthur, la tension persiste et ne semble pas prête de s'apaiser. Dans la jungle, Solène, Lenny, Anouchka, Géronimo et leurs prétendants doivent retrouver leur chemin seuls avant de découvrir leur logement pour la nuit. Pour les cœurs brisés restés à la villa, c'est soirée disco ! Et quoi de mieux pour animé la soirée qu'un petit concours de danse. À quelques kilomètres de là, l'ambiance est bien différente pour nos aventuriers. Après un dîner avec leur guide qui en a profiter pour leur tirer les cartes, les 4 cœurs brisés et leurs prétendants participent à une soirée de chamanisme. La Villa, Saison 08 Episode 50.