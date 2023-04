En savoir plus sur Lucie Mariotti

Après une soirée riche en confidences et en émotions autour des tables rondes, il est maintenant temps pour les 14 cœurs brisés de se détendre un peu en faisant plus ample connaissance et certains coups de cœur se font déjà ressentir. En effet, Lucas ne cache pas son attirance pour la jolie Laura et ne manque pas de le faire savoir à ses camarades. De son côté, Rami décide de discuter un peu avec Kitti et le feeling semble bien passer entre les deux cœurs brisés. Le lendemain matin, l’aventure commence sur les chapeaux de roues : Rosanna, Kitti et Freeman sont invités par Lucie afin de rencontrer leurs premiers prétendants. Mais comment ce premier rendez-vous va-t-il se dérouler ? La Villa, Saison 08 Episode 03.