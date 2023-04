En savoir plus sur Lucie Mariotti

Ce soir, les 14 cœurs brisés se préparent pour leur toute première soirée à l’extérieur de la Villa. Pour cette occasion, Rosanna a convié son prétendant Victor à se joindre à eux afin de faire plus amples connaissances. Une invitation qui n’a pas plus à Arthur qui ne cache pas son faible pour la jeune femme. De son côté Dorian, espère que la soirée lui permettra de se rapprocher un peu plus de Jane. Pour Lucas, il est temps d’avoir une discussion avec Laura pour qui il a un véritable coup de cœur depuis son entrée dans la maison. Un rapprochement rapide qui effraie les deux cœurs brisés. La Villa, Saison 08 Episode 06.