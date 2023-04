En savoir plus sur Lucie Mariotti

Après un coaching riche en émotions, Kitti est de retour à la Villa. L’occasion pour la cœur brisé de se livrer sur son expérience avec Lucie. De son côté Samy a des doutes, il ne sait pas sur quel pied danser avec Jane et demande conseils à ses amis de l’aventure. Et il n’est pas le seul, depuis son rendez-vous mouvementé avec Felix, Jade est perdue et a besoin du soutien de ses copines. Les questions se multiplient à la Villa après un message de Lucie. Ce soir, la love coach les attend pour la première cérémonie des bracelets, mais comment ce rendez-vous va-t-il se passer ? La Villa, Saison 08 Episode 19.