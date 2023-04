La Villa - Saison 08 Episode 20

Hier soir, la cérémonie des bracelets a fait trembler la Villa : Yanis et Raya qui ont tous les deux reçus un bracelet noir et ont dû quitter l’aventure. Une nouvelle qui a divisé les cœurs brisés. Mais aujourd’hui est un nouveau jour, Lucie convie Laura, Arthur et Samy à un cours de salsa où ils rencontreront des nouveaux prétendants. Une invitation qui n’est pas vraiment au goût de Lucas, Rosanna et Jane. Restés à la villa, les autres cœurs brisés décident de s’occuper un peu en faisant quelques jeux et un rapprochement entre Freeman et Amandine pourrait rapidement pointer le bout de son nez. La Villa, Saison 08 Episode 20.