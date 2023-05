En savoir plus sur Lucie Mariotti

Depuis l’arrivée de Solène dans la Villa, les tensions entre les cœurs brisés sont de plus en plus nombreuses. En effet, Kitti a surpris une conversation entre Jade, Solène et Géronimo, qui ne lui a pas plus du tout, elle décide alors d’avoir une discussion avec Jade. Pour Lucas, le coaching avec Lucie continue, grâce à l’aide précieuse de Laura, le cœur brisé avance pas à pas dans sa problématique. Pour féliciter leurs efforts, la love coach leur a offert un date de 24h à l’extérieur de la villa. Pour les cœurs brisés restés à la maison, c’est soirée « 50 shades », l’occasion pour Arthur et Amandine d’inviter leurs prétendants. La Villa, Saison 08 Episode 26.