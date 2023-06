En savoir plus sur Lucie Mariotti

Aujourd’hui, les cœurs brisés accueillent un nouvel arrivant : Jérémy. Pour l’occasion, ils se rendent tous dans un beach club où le nouveau cœur brisé rencontrera son premier prétendant, qu’il connaît déjà. Dans la jungle, la retraite spirituelle continue pour Solène et son prétendant Matthieu, aujourd’hui, Lucie leur propose un date tout en romantisme et en sensualité. De son côté, Kitti continue de se rapprocher de Youri et lui propose même d’intégrer la Villa. Pour Vitale, il est l’heure du coaching avec Lucie, l’occasion pour lui de mettre des mots sur ce qu’il ressent et de faire le deuil de sa relation. La Villa, Saison 08 Episode 52.