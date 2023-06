En savoir plus sur Lucie Mariotti

Ce matin, alors que les coeurs brisés sont réunis autour du petit déjeuner, Lucie convie Laura, Lucas, Solène et Jérémy pour un date d'exception où ils y retrouveront Benjamin et Matthieu. De son côté, Anouchka est surprise par l'arrivée de Lucie qui lui annonce son premier coaching. Une véritable épreuve pour la jeune femme qui doit faire face à son passé douloureux pour avancer vers l'avenir. A quelques kilomètres de là, Jérémy et Solène profitent d'un endroit paradisiaque pour faire plus ample connaissance avec leurs prétendants. De retour à la villa après son coaching, Anouchka a besoin de contacter sa grand-mère pour lui faire une demande particulière. La Villa, Saison 08 Episode 54.