La Villa - Saison 08 Episode 55

Après avoir passé une première nuit à la Villa, Géronimo et Pharell sont plus proches que jamais, le coeur brisé décide alors de le faire intégrer la Villa pour prolonger ce moment de bonheur. De leur côté, Vitale et Anouchka continuent de se rapprocher et décide de concrétiser un peu plus leur relation avec un premier baiser. Ce soir, Lucie prévoit une sortie au beach club pour les cœurs brisés, pour l'occasion Solène et Jérémy décident de convier leurs prétendants. Depuis la veille, Kitti est tendue, elle ne supporte plus de voir Youri discuter avec Solène et décide de lui en toucher 2 mots. Mais la soirée au beach club ne semble pas apaiser les tensions dans le couple, au contraire, le comportement de Youri a fortement énervé Kitti. La Villa, Saison 08 Episode 55.